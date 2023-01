Luister | Huismus plaagt ondernemer • Hondenbelasting als ‘melkkoe’ in Apeldoorn

Allemaal Arnhemmers Via Bolivia en Peru belandde Jaqueline in ‘het prachtig groene’ Arnhem: ‘Ik heb daar veel vrienden gemaakt’

In ‘Allemaal Arnhemmers’ vertellen stadgenoten met wortels in het buitenland hun (levens)verhaal. Dit keer: Jaqueline Freudenberg (60) uit Bolivia. ,,Maar mijn hart ligt in Peru.”

