Luister | Ongelukken op spekgladde weg • Onzekere toekomst voor hertenkampen

In Rheden stijgt de gemiddelde WOZ-waar­de opvallend hard: in landelijke top 3

Rheden staat in de landelijke top 3 als het gaat om gemeenten waar de WOZ-waarde het hardst is gestegen. Het gaat om een stijging van maar liefst 26,3 procent. Alleen in Lelystad en Renswoude steeg de WOZ-waarde nog harder, namelijk 27,3 en 28,0 procent.

22 januari