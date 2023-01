Luister | Over en sluiten voor restaurant in Epe • Ongeval op bouwplaats naast Broerenkerk in Zwolle

Arnhemse wijk verzet zich hevig tegen permanent studenten­huis in voormalige school

ARNHEM - De studentenhuisvesting in de voormalige Lorentz HBS in Arnhem mag niet permanent worden. Dat vinden omwonenden van het pand aan de Schoolstraat in het Spijkerkwartier. Zij halen alles uit de kast om hun doel te bereiken.

18 januari