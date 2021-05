Man (47) blijft achter de tralies voor in scene gezette woningoverval met écht geweld in villa Rozendaal

Opinie ‘Leg meer bos aan om de Veluwe te ontzien’

20 februari Veel mensen genieten van de natuur op de Veluwe. In deze coronatijd nog meer dan voorheen. Dat is positief omdat bewegen gezond is, het buiten zijn rust biedt en omdat mensen de natuur waarderen. Maar er kleeft een groot bezwaar aan: het leefgebied van planten en dieren wordt letterlijk overlopen door mensen. En dat terwijl de natuur het al moeilijk heeft door droogte, klimaatverandering, te veel stikstof en versnippering. De zorg vanwege de toenemende recreatiedruk op de Veluwe wordt breed gedeeld, vinden Bernhard Oosting en Petra Souwerbren van Natuur en Milieu Gelderland.