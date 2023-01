Mannen Dynamo doen het cijfermatig goed, maar niet zonder het nodige overwerk

indebuurt Nu alvast inslaan: hier in Arnhem is de kerstver­sie­ring in de uitverkoop

Ben je een kerstliefhebber die nu al uitkijkt naar de feestdagen van 2023? Of wil je graag besparen op nieuwe decoraties? Sla dan nu je slag, want begin januari is veel kerstversiering in de uitverkoop. Bij deze winkels in Arnhem scoor je nu kerstballen, lampjes, ornamenten en meer voor een prikkie.

7 januari