Matthijs Gijse wil vlammen bij WSV: ‘Ik wil hier sowieso belangrijk zijn’

Eerste klasseHij diende bijna vijf jaar lang de clubkleuren van De Graafschap in de jeugdopleiding, speelde ook nog een seizoen in de jeugd bij FC Twente en is nu alweer aan zijn derde seizoen bezig bij WSV, daar waar hij eerder ook al eens speelde. Matthijs Gijse zit op het moment steeds dichter tegen een vaste basisplaats aan, zo laat zijn trainer Jordy Vakkert ook weten. Zelf ziet hij dat ook zo.