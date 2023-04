Monique laat in tv-programma zien hoe het er op het gemeentehuis aan toegaat: ‘Iemand suggereerde dat alles in scène is gezet’

Werkstraf voor GGD-medewerker die valse bewijzen van vaccinatie voor zichzelf maakte

Een 26-jarige Arnhemmer die tijdens coronatijd werkzaam was bij de GGD maakte in zijn vrije tijd twee vaccinatiebewijzen voor zichzelf aan terwijl hij de prikken niet had genomen. De rechtbank veroordeelde hem dinsdag tot een werkstraf van 120 uur voor valsheid in geschrifte en computervredebreuk.