Nieuw aan het Stationsplein: Kai (26) en vriendin Ziyi (23) verkopen bubble tea en poke bowls

Sinds half december kun je aan het Stationsplein terecht voor tientallen soorten bubble tea. Met of zonder melk en in vele fruitsmaken. “Mijn vriendin drinkt dagelijks veel bubble tea dus ze weet hoe het hoort te smaken”, zegt Kai Yang. Hij opende samen met haar OOPS!. “De naam komt van een liedje dat ze leuk vindt”, zegt hij terwijl hij kijkt hoe Ziyi twee bubble teas voor een klant bereidt.

Wat is bubble tea? Gezoete thee (meestal gekoeld maar kan ook warm), met of zonder melk, vaak met tapioca. Het op thee gebaseerde drankje wordt aangevuld met vruchtensiroop, vers fruit en tapiocaparels.

Bubble tea en poké bowls

Op de plek van OOPS! zat een tijdlang Poké Station, een poké bowl afhaal van Rayn Berkhout. Deze zaak sloot in oktober de deuren. “We zijn vrienden”, zegt Kai. “Hij weet veel over ondernemen dus adviseert ons af en toe.” Ook bij OOPS! kun je terecht voor poké bowls, en sushi. “Maar ons belangrijkste product is bubble tea.”

Kai Yang (26) en Ziyi Yin (23) zijn beide geboren in China en zo’n zeven jaar geleden in Apeldoorn beland. Kai deed horecaervaring op achter de sushibar bij restaurant YuMe en Ziyi werkte in een bubble tea zaak in Rotterdam.

Bubbelwafels

Kai zegt dat het momenteel niet het topseizoen is voor ijskoude bubble tea. “Vanaf februari gaan we ook bubbelwafels verkopen. Die worden al veel verkocht in de grote steden in het westen van Nederland, maar hier in de regio zijn ze nog niet zo bekend. Achai in Enschede heeft ze bijvoorbeeld wel. Je kunt ze gewoon zo eten, maar ook met ijs en slagroom.”

Afhalen en bezorgen

Je kunt de bubble teas, poké bowls, sushi, gyoza, loempia’s en meer van OOPS! bestellen via oopsstation.nl. Deze kun je afhalen of laten bezorgen in heel Apeldoorn. Ter plekke (aan het Stationsplein 82) eten en drinken kan ook.

