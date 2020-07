Nieuwe villawijk levert gemeente Rozendaal veel minder geld op dan verwacht

Column Van Streek En wéér brengt een crisis mooie dingen voort in Rozendaal

1 juli Uit een crisis kunnen mooie dingen voortkomen. Openluchttheater De Pinkenberg in Rozendaal is daarvan een goed voorbeeld. Het theater is de vrucht van een werkverschaffingsproject in de jaren dertig van de vorige eeuw, toen er veel werklozen waren.