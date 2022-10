Nog niet elke ouder is geschikt voor de nieuwe basisschool van Masha en Jacolien

Dit monumentale pand aan de Rozendaalselaan wordt momenteel verbouwd. Op de gevel van het markante gebouw, dat dateert uit 1842, prijkt de tekst ‘Openbare school’. Lophi is nu nog een particuliere school en afhankelijk van crowdfunding en sponsoring.



De school groeit de komende maanden naar dertien leerlingen. Er is een wachtlijst, vertellen Masha Bakker en Jacolien van Dijk, mede-oprichters van Lophi in Rozendaal.



,,Daarmee zijn we selectief. Ieder kind is geschikt voor deze school, maar nog niet elke ouder. Dat merken we als we in gesprek gaan.”