Ontruiming Apeldoornsche Bosch op indrukwekkende wijze herdacht: ‘Het enige wat er over is, zijn namen’

Tulen kon tegen Bennekom geen ‘nee’ zeggen: ‘Ik had werkelijk geen idee dat mijn naam genoemd werd’

Ronald Tulen was vlak voor kerst op vakantie in Spanje toen hij een telefoontje kreeg vanuit Bennekom. Nu is de Barnevelder interim-trainer van de Gelderse eersteklasser als opvolger van de ontslagen Aad van den Berg.

7:00