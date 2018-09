Op de plek van het ongeluk: 'Wielrenners rijden hier veel te hard'

De wielrenner die bij het ongeluk betrokken was 'is er kapot van'. ,,We hebben erg met hem te doen, net als met de familie van de overleden vrouw’’, zegt voorzitter Ben Keizer van wielervereniging De Adelaar uit Apeldoorn. De renner is lid van de club en was donderdag met twee medeleden onderweg. ,,Rustig rijden in de bebouwde kom is een van onze richtlijnen’’, zegt Keizer.