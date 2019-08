Op Rozendaal plopt dagelijks een flesje wijn open: ‘Als je al die glazen bij elkaar optelt, schrik je wel’

De heide op de Posbank staat eindelijk weer in bloei

13 augustus RHEDEN/ ROZENDAAL/ ARNHEM - De bloei van de heide op de Posbank bij Rheden is weer begonnen. Vorig jaar sloeg het reusachtige heidegebied zijn bloeiperiode over. Oorzaak was de lange, droge zomer, die de heideplanten flink geweld had aangedaan.