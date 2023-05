Overwegend bewolkt weer in Rozendaal vandaag

Woningeige­na­ren schrikken van explosieve waardestij­ging van huizen en maken massaal bezwaar

Huizenbezitters in Arnhem en omgeving hebben massaal bezwaar gemaakt tegen de hoge WOZ-waarde van hun woning. De gemeenten Rheden en Renkum hebben bijna vier keer meer bezwaren binnengekregen dan vorig jaar. In Arnhem zijn het er dik twee keer zoveel als in 2022.