‘Personeel mishandelde man die Apeldoornse snackbar in opmerkelijke outfit overviel’

De familie Ruyten draait de ruilverka­ve­ling uit de jaren 50 terug, en dat blijft niet onopge­merkt

SPANKEREN - Toen de familie Ruyten in 1979 de Gelderse Toren in Spankeren wist te kopen, deed ze dat met de ambitie het landgoed in oude luister te herstellen. Dik veertig jaar later is dat een heel eind gevorderd. ,,Eigenlijk zijn we de ruilverkaveling uit de jaren 50 aan het terugdraaien”, zegt eigenaar Ruben Ruyten.

4 januari