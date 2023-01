Politie vindt steekwapens en drugs na woninginval in Apeldoorn: drietal opgepakt

indebuurt Leendert overleed bijna aan corona, maar besef kwam achteraf: 'Het was een rollercoas­ter'

Nadat Leendert Douma (53) positief testte op corona, ging hij daar naar eigen zeggen nonchalant mee om. Hij maakte zich weinig zorgen en dacht dat het na een weekje wel weer over zou zijn. Zelfs toen de Arnhemmer op de intensive care (IC) afscheid moest nemen van zijn vrouw, besefte hij niet hoe slecht hij eraan toe was. “Ik had werkafspraken in mijn hoofd en vroeg haar die af te bellen.”

11 januari