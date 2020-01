René’s moeder overleed door botsing met wielrenner: ‘Ze gebruiken de weg als racebaan’

René Ravestein wist het al toen hij de spoedeisende hulp op liep. ,,Aan de blikken van de medewerkers zag ik dat het helemaal mis was”, vertelt hij. Het was 6 september 2018.



Twee dagen later overleed zijn moeder Klary Ravestein-Mout op 83-jarige leeftijd. Ze was niet meer bij kennis geweest na het ongeluk dat haar in Rozendaal was overkomen.



Een jaar en vier maanden later heeft René Ravestein (56) een boodschap: er moet een einde komen aan het roekeloze gedrag van wielrenners op de openbare weg. ,,Ze gebruiken de weg als racebaan en lijken niet te beseffen dat er voor hen ook regels gelden.”