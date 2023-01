Roy en Karsten openen massagestudio met tropisch thema in binnenstad: 'Mensen zijn toe aan een uurtje voor zichzelf'

indebuurtToe aan ontspanning? Vanaf zaterdag 21 januari kun je in de Apeldoornse binnenstad terecht bij een gloednieuwe massagestudio, in tropische sferen. We nemen een kijkje bij Bambouzza Massages aan de Kanaalstraat.

Ze kennen elkaar al dertig jaar en hebben allerlei dingen ondernomen. Dit is echter hun eerste zaak in hun eigen Apeldoorn. Karsten van Mossel en Roy Muller (beide 52) kennen elkaar uit de saleswereld. En nu openen ze een massagestudio.

Gestrest en moe

“Bijna iedereen heeft last van stress-gerelateerde klachten en je hoort veel over burn-outs”, zegt Roy. “Mensen zijn moe en depressief, toe aan een uurtje voor zichzelf”, voegt zijn compagnon Karsten toe. “Ook horen we vriendinnen in onze omgeving zeggen dat ze toe zijn aan een massage, maar graag in een open, nette zaak komen.”

Bambouzza Massages

Hun massagestudio heet Bambouzza. Karsten: “Een fantasiewoord dat goed past bij de tropische sfeer die we hier gecreëerd hebben. In Spanje is een restaurant met dezelfde naam, met een soortgelijke ambiance. Die wilde ik graag hiernaartoe halen.”

Aanvankelijk wilden Karsten en Roy zes vrouwen uit Gambia, waar ze vaak op vakantie gaan, naar Nederland halen om te komen werken in hun bedrijf. Om ze een beter leven te geven. “Helaas krijgen we geen werkvisum voor ze. Je moet je werknemers uit eigen land halen en als dat niet lukt uit de EU. Pas als dát niet lukt, mag je kijken in een ander continent”, zegt Karsten.

Onderbroek blijft aan

Bij Bambouzza Massages kun je terecht voor diverse ontspanningsmassages, van een half of heel uur. Je kunt je van top tot teen, of alleen je nek en schouders of voeten laten masseren. Ook hebben Karsten en Roy dames in huis die reiki- en energetische behandelingen geven. Je houdt je onderbroek aan tijdens de massages. Uniek zijn de infraroodpanelen in het plafond die een behaaglijke warmte afgeven in de drie massageruimtes, aldus de heren.

Volledig scherm Karsten en Roy. © indebuurt Apeldoorn

Meer Bambouzza’s

Karsten en Roy zullen niet aanwezig zijn in de zaak. Rowena de Groot (27) wordt bedrijfsleidster. Bambouzza werkt met een jong team van dames tussen de 20 en 30 jaar. “Wij zullen op den duur de zaak volledig overdragen aan haar, zodat wij ons kunnen concentreren op eventuele uitbreiding. We denken ook aan een Bambouzza Beauty en een Bambouzza Wellness. Maar nu eerst de massagestudio laten draaien”, zegt Karsten.

Openingstijden en massage boeken

Zaterdag 21 januari opent Bambouzza de deuren. Vanaf dan is de zaak van woensdag tot en met vrijdag van 13.00 tot 22.00 uur en zaterdag en zondag van 11.00 tot 23.00 uur geopend. Vanaf 1 maart is de massagestudio zeven dagen per week geopend van 11.00 tot 23.00 uur. Een massage of behandeling boeken kan via nummer 06 81555312.

Openingsaanbieding

Tot 1 maart geldt een openingsaanbieding: 10 euro korting op een behandeling. Een ontspanningsmassage van een uur kost tot 1 maart dus geen 59, maar 49 euro.

