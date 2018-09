Rozendaal is 'Gelders rijkste', weinig miljonairs in steden

In het dorpje Rozendaal wonen de meeste Gelderse miljonairs, relatief gezien. Een op iedere 16 huishoudens in het plaatsje dat grenst aan Arnhem, heeft een vermogen van meer dan een miljoen euro.

Rozendaal is met zijn 6,3 procent miljonairs ruim koploper in het verspreidingsgebied van de Gelderlander. Op gepaste afstand volgt op nummer twee Renswoude met 4,3 procent, Sint Anthonis is met 4,0 procent nummer drie.

Weinig in steden

Ook in de gemeenten Lochem (3,8), Utrechtse Heuvelrug (3,4), Bronckhorst (3,1), Neerijnen, Lingewaal (beide 2,9), Geldermalsen, Buren (beide 2,6) en tot slot Mook en Middelaar (2,5) wonen verhoudingsgewijs veel miljonairs.

De laagste miljonairsdichtheid komen we vooral tegen in de steden. In Nijmegen en Westervoort (0,6 procent) heeft slechts een op iedere 167 huishoudens een vermogen van meer dan een miljoen euro. In Arnhem (0,7), Zutphen (0,8) Tiel en Veenendaal (beide 0,9) ligt dat percentage net iets hoger.

Het aantal miljonairs is in tien jaar tijd met ruim vijftig procent gegroeid. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het CBS. Telde Nederland begin 2006 nog 72 duizend miljonairshuishoudens, een decennium later was dat opgelopen tot 112 duizend. In tien jaar tijd waren dat er nog nooit zoveel.