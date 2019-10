Rozendaal ligt wakker van raadselachtige fluit- of pieptoon

Een viertal bewoners van de omgeving Mr. van Hasseltlaan en Kapellenberglaan heeft zich bij de gemeente Rozendaal gemeld. Op de buurtbarbecue bleek dat meer mensen last hadden van het ‘hoog gierende’ geluid, zegt een gemeentewoordvoerder.



De fluit of piep, die ook overdag wel wordt gehoord, houdt de ene keer langer aan, maar is soms ook heel kort. Het volume wisselt. Mogelijk moet de bron worden gezocht in een ondeugdelijke cv-installatie, gist de gemeente.



Een oproep van de gemeente Rozendaal, in een poging de herkomst te achterhalen, leverde nog geen reacties op. ,,Maar misschien komt de fluittoon wel uit Velp. Of Arnhem.”