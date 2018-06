Rozendaal mag zelfstandig blijven: vreugde is groot

Rozendaal­se 75-plus­sers hebben meeste auto's en ze rijden het liefst in deze modellen

15 juni ROZENDAAL - Rozendaalse 75-plussers hebben relatief gezien de meeste auto's in hun bezit van alle gemeentes in Nederland, namelijk 744 auto's op de duizend inwoners. Ter vergelijking: in Amsterdam gaat het om 273 auto's per duizend inwoners. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend heeft gemaakt.