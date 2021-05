Ruzie over sloop en bomenkap bij Résidence Roosendael: ‘Eigenaar trekt zich nergens wat van aan’

Wethouder Simon Warmerdam (Rosendael '74) zegt dat Jansen de oude wagenschuur achter de Résidence aan het slopen was. De schuur is in staat van verval, maar maakt deel uit van het rijksmonument park en kasteel Rosendael.



,,Ik was die schuur juist aan het opknappen omdat ik een brief van de gemeente had gekregen dat ik dat moest doen” zegt Jansen. Warmerdam zegt dat dat niet kan zonder een goedgekeurd plan. ,,Ik heb een krachtig gesprek met Jansen gehad.”