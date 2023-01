Snorfietsen door helmplicht massaal opgevoerd: ‘Helm op bij 25 kilometer per uur? Je schaamt je rot’

Verplicht een helm dragen en tóch langzaam rijden? Veel mensen vinden het maar niks en laten hun snorscooter opvoeren. Zelfs als ze dat dik 600 euro kost. Scooterzaken in deze regio zijn zó druk, dat ze de vraag amper aan kunnen. ,,Met een helm op ingehaald worden door een e-bike is best frustrerend.”