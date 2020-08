Torckschool verkocht aan Geldersch Landschap, interieur uit jaren ’70 blijft intact

Geldersch Landschap en Kasteelen (GLK) is beheerder van meer dan honderd natuurgebieden, kastelen en landgoederen in Gelderland. ,,We hebben een principeovereenkomst gesloten en hopen op korte termijn de definitieve handtekeningen te zetten’’, zegt Rozendaals wethouder Marieke Albricht. De gemeente vindt het geen overheidstaak om erfgoed te exploiteren. ,,Wij zijn geen huurbaas.’’

‘Ontzettend blij en verheugd’

De verkoop van de blikvanger aan de Rosendaalselaan heeft veel voeten in de aarde gehad. Het gebruik van de Torckschool is gebonden aan de oude, historische regels van de kasteelheren in Rozendaal, de baronnen Van Pallandt. Om het monument te kunnen verkopen zonder deze regels, speurde de gemeente de nazaten van de adellijke familie op om hen toestemming te vragen.



In 2019 kwam GLK, als eigenaar van Kasteel Rosendael, in actie om te voorkomen de school tot woning zou worden verbouwd. ,,Het schooltje hoort bij het ensemble van het kasteel en de aanhorigheden’’, zegt rentmeester Willem van Vliet.



Van Vliet geeft aan dat de gemeente zich niet heeft laten leiden door financieel gewin. ,,Ik ben ontzettend blij en verheugd dat de gemeente het maatschappelijk belang van het schooltje ook zwaar laat wegen.’’



GLK laat het jaren ’70-interieur in de school in tact. Een restauratie blijkt te prijzig om die terug te verdienen. De Koninklijke Rozendaalsche Kapel (anno 1858) mag er blijven oefenen. ,,De rechten van de kapel zullen wij blijven respecteren’’, zegt Van Vliet. GLK gaat ook nieuwe gebruikers zoeken.



Hoeveel geld de transactie de gemeente Rozendaal oplevert, is niet bekendgemaakt.