Tweede coronagolf genadeklap voor jong horecastel van The Hunting Lodge: ‘Dit is heel verdrietig’

Na The Move is het de tweede zaak van naam die in de regio Arnhem bezwijkt in de coronatijd. Liefst 32 werknemers zijn hun baan verloren.



Dat geldt ook voor Bert Stomphorst (chefkok, 36) en zijn echtgenote Diana Stomphorst-Bogers (38), sinds mei 2013 exploitanten van The Hunting Lodge. Beiden zijn zowel zakelijk als persoonlijk bankroet verklaard. Voor hen dreigt na een leven lang hard werken in de horeca de schuldsanering.



,,Het is allemaal heel verdrietig. Zo’n beslissing om te stoppen, neem je niet zomaar. Je weet dat zoiets niet alleen gevolgen voor de zaak, maar ook voor ons als gezin. Dat grijpt diep in’’, erkent Diana Stomphorst.