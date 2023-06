Vandaag kans op bewolkte dag in Rozendaal

Achternaam wijzigen om slavernij óf geslacht in paspoort veranderen? Daar wil Arnhem dik 1000 euro voor betalen

Arnhemmers die hun achternaam of geslacht in hun paspoort of rijbewijs willen veranderen, moeten daar voortaan een vergoeding van ruim duizend euro voor kunnen krijgen. Voorwaarde is wel dat een ‘zwaarwegende reden’ bestaat voor de gewenste wijziging.