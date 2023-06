Vandaag lekker weer in Rozendaal

Rozendaal omarmt Oekraïense vluchtelin­gen op opvangloca­tie ‘De Bosrank’

De vluchtelingen uit Oekraïne die in Rozendaal worden opgevangen in 26 noodwoningen aan De Del, worden in het dorp warm ontvangen. Op een oproep van de gemeente om spullen is ‘massaal gereageerd’. Er werden zoveel goederen aangeboden dat niet alles in ontvangst kon worden genomen.