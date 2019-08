Veel probleemdrinkers in ‘rijke’ gemeenten, Rozendaal in top-10 van Nederland

interactieve kaartROZENDAAL - Gemeenten met relatief veel vermogende inwoners tellen meer probleemdrinkers. Bij de tien gemeenten met het hoogste percentage overmatige drinkers staan veel kleine, welvarende gemeenten. Het dorp Rozendaal bij Arnhem bezet de zevende plek en is daarmee de hoogst genoteerde gemeente in deze regio.

In Rozendaal drinkt volgens de site Afkickkliniekwijzer op basis van cijfers van het CBS en het RIVM 12 procent van de 1.654 volwassen mannen en vrouwen meer dan de respectievelijk 21 en 14 glazen alcohol per week die als grens geldt voor het label ‘overmatig alcoholgebruik’.



Opvallend genoeg is Arnhem (152.000 inwoners) de gemeente die landelijk het laagste percentage probleemdrinkers onder volwassenen telt. Slechts 3 procent van de volwassenen haalt volgens de cijfers de 21 (mannen) of 14 (vrouwen) glazen per week.



Ook Cuijk en Doesburg staan op het lijstje van gemeenten met de minste volwassen alcoholisten.



Bergen in Noord-Holland en Laren zijn de enige gemeenten in Nederland waar 13 procent van de volwassenen geldt als probleemdrinker. Gemiddeld drinkt 1 op de 11 inwoners overmatig.

Utrecht, Limburg, Noord-Brabant

In Utrecht zijn Rhenen en Veenendaal de best scorende gemeenten, Renswoude bezet plek 8. In Noord-Brabant is die eer voor Cuijk. Boxmeer staat op plek 5, gevolgd door Mill en Sint Hubert. Gennep hoort tot de tien Limburgse gemeenten met de minste probleemdrinkers.



De meeste probleemdrinkers in Utrecht zijn volgens het onderzoek te vinden in Baarn, voor Noord-Brabant is dat Asten en voor Limburg is dat Maastricht.

Provincies

Gelderland neemt op de ‘ranglijst’ van probleemdrinkers per provincie een plek in de achterhoede in. Noord-Holland kent met 9 procent de meeste volwassen alcoholisten, gevolgd door Overijssel met 8 procent.



Utrecht bezet de vijfde plek, gevolgd door Noord-Brabant. Limburg volgt op plek 7 en Gelderland bezet de tiende plek. Flevoland sluit de rij met 5 procent.