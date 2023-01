Voetganger komt onder auto op parkeerplaats in Apeldoorn en raakt zwaargewond: traumaheli ingezet

Traumahelikopter landt op voetbalveld

Een van de twee helikopters is uiteindelijk geland op een voetbalveld van de nabijgelegen voetbalclub Groen-wit ‘62. Een mobiel medisch team is naar de parkeerplaats gebracht om het ambulancepersoneel medisch te ondersteunen. De brandweer plaatste schermen rond de plek van het ongeluk. Het slachtoffer is in kritieke toestand over gebracht naar het ziekenhuis.