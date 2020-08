Wielrenner rijdt 45 waar je 30 mag en krijgt prent voor ‘gevaarlijk rijgedrag’

Rozendaal wil snel ribbels in Kerklaan om afdalende wielren­ners af te remmen

23 mei ROZENDAAL – De Kerklaan in Rozendaal krijgt zo snel mogelijk ribbels in het wegdek om snelle wielrenners af te remmen. Aanleiding voor de maatregel is een dodelijk ongeval tussen een wielrenner en een fietser in de zomer van 2018.