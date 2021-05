Wielrenner rijdt voetgangster aan in Rozendaal: beiden gewond naar ziekenhuis

Niet één dag, maar gewoon weer vijf dagen per week naar school in Rozendaal: ‘Het is gelukt!’

26 februari ARNHEM/VELP/ROZENDAAL - Minimaal één dag per week naar school, dat zou volgens het kabinet na de versoepelingen het streven moeten zijn. Maar op het Rhedens in Rozendaal zitten leerlingen vanaf woensdag gewoon vijf dagen per week in het klaslokaal.