Zeldzame vleermuis ontdekt in Rozendaal: ‘Ik zag ineens een dier met een wat warrige vacht’

Op landgoed Rosendael in Rozendaal is een zeldzame vleermuis gevonden. Het gaat om de ‘ingekorven vleermuis’, een soort die zo noordelijk in Nederland al lange tijd niet meer is gezien. Het dier geldt als bedreigd en duikt sporadisch op in het zuiden van het land.

Het dier werd gevonden tijdens het wintertellingsseizoen voor vleermuizen. Het zat in een ondergrondse gang achter de schelpengalerij in het park bij het kasteel in Rozendaal, dat eigendom is van Geldersch Landschap & Kasteelen.

Tjeerd Kooij, een van de telvrijwilligers, was blij verrast. ,,Ik zag ineens een dier met een wat warrige vacht en oren die recht naar beneden staken. ‘Het zal toch geen ingekorven vleermuis zijn?’ schoot toen door mijn hoofd. Dat is namelijk gek voor Gelderland, want de soort is hier nog nooit gezien.”

Volledig scherm De ingekorven vleermuis, die werd aangetroffen bij kasteel Rosendael in Rozendaal. © Tjeerd Kooij

Op de rode lijst

De soort staat op de rode lijst van bedreigde diersoorten en wordt in Nederland alleen aangetroffen in Limburg en de zuidelijke helft van Brabant. Er zijn waarnemingen bekend uit de kalksteengroeven van de Sint-Pietersberg in Limburg en van kraamkolonies bij Echt in Limburg. Onlangs werd er ook eentje bij Nijmegen ontdekt.

Ook buiten Nederland nemen de aantallen de laatste halve eeuw op veel plaatsen sterk af, waardoor de soort nu in vrijwel geheel Europa zeldzaam en bedreigd is. Duidelijke oorzaken van de achteruitgang zijn onbekend.

Bunkers en ijskelders

Jaarlijks voeren vele vrijwilligers in de winterperiode door tellingen uit om vleermuizen in Nederland te volgen en te beschermen. Vleermuizen zijn tijdens de winterslaap te vinden in mergelgroeven, bunkers, (ijs)kelders en andere beschutte plekken. Op landgoed Rosendael bevond zich al eerder (2020) een bijzondere vleermuis. Het ging toen om de Bechsteins vleermuis.

Voor landgoed Rosendael worden nu plannen gemaakt voor verder onderzoek in de zomer. Om het dier te kunnen beschermen, moet meer informatie volgen over de eisen die de soort stelt aan de verblijfplaatsen, verbindingsroutes en jachtgebieden.

Volledig scherm De plek waar de bijzondere vleermuis werd gevonden op het landgoed Rosendael © Floor ten Brink

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.