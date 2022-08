100 jaar en nog altijd wint Marinus bijna ieder potje Rummikub dat hij speelt

DEN BOSCH/DEN DUNGEN - In zijn appartement speelt hij nog altijd de nodige potjes Rummikub en repareert hij klokken. Gisteren werd Marinus van Meurs uit Den Bosch 100 jaar. Fit als hij is viert hij dat niet één, maar twee keer deze week.

Zijn kinderen omschrijven Marinus van Meurs als goedlachs, scherp van geest en altijd positief gestemd. ,,Je bent een voorbeeld als vader, schoonvader, opa, overgrootvader, vriend en kennis.” Samen met de rest van de familie - Van Meurs heeft niet alleen zes kinderen, maar ook veertien kleinkinderen en net zoveel achterkleinkinderen - vierde hij zijn honderdste verjaardag woensdagmiddag bij Tuincafé De Witte Zwaan in Berlicum.

Marinus van Meurs groeide op in een gezin met zeven kinderen. Als zoon van een fietsenmaker uit de Litserstraat in Den Dungen hielp hij veel mee in de werkplaats. Als kind ontstond al de interesse voor het maken van uurwerken van wekkers en klokken. Of eigenlijk: het uit elkaar halen ervan.

Verliefd op bakkersdochter

Van Meurs gingen werken op de tekenkamer van de PNEM. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Van Meurs opgeroepen te werken in de Duitse fabrieken. Hij dook onder bij een klokkenmaker in Schijndel. Daar leerde hij de fijne kneepjes van het vak. Na de oorlog ging hij van de tekenkamer naar de meetkamer.

Quote Hij krijgt alle klokken weer aan de praat Kinderen van Marinus van Meurs

Toen Marinus de Haagsche Lunchroom in de Vischstraat in Den Bosch binnenliep, veranderde zijn leven. Hij werd verliefd op de bakkersdochter van Henri van der Zijde: Trees. In 1953 trouwen ze. Het stel woonde op de Pieter Breughelstraat in Den Bosch en later op de Molenvensweg in Vught. Daar groeide alle zes de kinderen op.

Vrijwilliger Sint-Jan

Veertig jaar lang was Van Meurs vrijwilliger bij de Sint-Jan in Den Bosch. Hij collecteerde en waakte over de rust: petjes af en rolschaatsen uit. In de jaren 90 verhuisden Van Meurs en zijn vrouw naar een appartement in Den Bosch Zuid, waar hij nog altijd woont. Trees overleed in 2009.

Tot op de dag van vandaag is Van Meurs nog altijd in de weer met klokken. ,,Hij krijgt ze allemaal weer aan de praat.” En andere hobby is Rummikub. Kinderen en (achter)kleinkinderen houden met zijn allen de statistieken bij: Van Meurs wint nog altijd meer dan 50 procent van de spellen die hij speelt. ,,Daarbij volgt hij steevast zijn eigen tactiek.”

Niet alleen gisteren was het feest, vrijdag viert Van Meurs zijn honderdste verjaardag nogmaals. Dan in Den Bosch, voor kennissen en vrienden.



