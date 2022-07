165 zakjes cocaïne, lachgas en contant geld in garagebox Den Bosch

Heineken Fanfare vermengt probleem­loos geluid van paardenhoe­ven en racebanden

DEN BOSCH - Breed lachende gezichten zaterdagmiddag in het Heineken Ontspannings Centrum (HOC) aan de Docterskampstraat. Na drie jaar is er eindelijk weer een jaarconcert van de Heineken Fanfare ’s-Hertogenbosch. Ditmaal onder leiding van John Brouwer, die afgelopen najaar aantrad als dirigent. Met een behoorlijk gevarieerd repertoire, van Mamma Mia the Musical tot Formula 1 Theme.

