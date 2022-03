200 euro extra voor energierekening komt eerder, Den Bosch schiet voor

De 200 euro gaat naar mensen die op 1 januari 2022 een bijstandsuitkering via de Participatiewet hadden. Omdat nog niet bekend is wanneer het Rijk de bijdrage in de hoog oplopende energiekosten geeft, wil Den Bosch de inwoners al eerder helpen om grote problemen te voorkomen. Huishoudens die er voor in aanmerking komen hoeven zelf niets aan te vragen en krijgen volgende week het bedrag op hun rekening gestort.