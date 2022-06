2000 euro voor herstel van schade na brand bij Jeugd Aktief in Vught

GFT-bak blijft toch gratis in Vught: ‘Nascheiden is iets voor de toekomst’

VUGHT - Vughtenaren produceren nog te veel restafval. Jaarlijks verdwijnt er per inwoner, per jaar 100 kilo afval in de grijze kliko. Vele malen meer dan de gemeente had gehoopt. Er volgen maatregelen.

24 juni