Achter het stuur van een 12 meter lange bus bij Arriva: ‘Lijntjes zijn voor de kleintjes’

DEN BOSCH - Ongeveer twintig mogelijke buschauffeurs in spe hebben zaterdag een halfuurtje ondervonden hoe het is om een twaalf meter lang voertuig te besturen. Ze deden in Den Bosch mee met de ‘Check-of-de-bus-bij-je-past-dag’ van Arriva.

26 september