9-jarige Evy heeft centimeters haar gespaard voor zieke kinderen die kaal worden door chemo

Poolse mannen die Marcin Naus doodsloe­gen en in de Dieze dumpten hoeven geen 15, maar 12 jaar de cel in

15 april DEN BOSCH - Het gerechtshof in Den Bosch heeft donderdag twee Poolse mannen (45 en 51 jaar) 12 jaar gevangenisstraf opgelegd. Ze sloegen in 2018 Marcin Naus (32) dood en dumpten zijn lichaam vervolgens in de Dieze. De celstraf die het hof oplegt is lager dan die van de rechtbank, die eerder 15 jaar cel oplegde.