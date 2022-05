905 reacties op één appartement: sociale huurwoningen in Bosch’ project blijken zeer gewild

Voor 601,74 euro in de maand (en daar komen vaste kosten en variabele stookkosten nog bij) kunnen mensen wonen in een studio, of een appartement met één slaapkamer, in een gloednieuw stukje Bossche binnenstad. En daar blijkt veel vraag naar te zijn. Op de eerste vijf lotingwoningen die vorige week op internet te huur aan werden geboden, reageerden per studio of appartement gemiddeld zo’n 796 mensen met één uitschieter naar 905 reacties.