Aa en Maas én Dommel zitten muskusrat op de hielen

Laat maar komen, die zwaluwen; in de nieuwe til in Rosmalen is er een plekje voor alle vogels

ROSMALEN - Ze hebben het moeilijk, huiszwaluwen: ze vinden steeds minder voedsel, hun trekroute is ook niet meer wat het is geweest én ze kunnen niet meer nestelen in nieuwbouwhuizen, want die hebben geen daklijst. Sinds kort kunnen de vogels gelukkig wel terecht in de speciaal voor hun geplaatste huiszwaluwtil in Rosmalen.

3 februari