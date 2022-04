‘Ach mens, donder op’. Bijna iedereen waardeert buurtpreventie in Aa-wijk

Woongenot al na anderhalf jaar verpest, bewoners Bossche appartemen­ten hangen spandoeken op

Ze wonen er pas zo’n anderhalf jaar maar zijn niet tevreden, een flink aantal bewoners van het nieuwe appartementencomplex aan de Sint-Teunislaan in Den Bosch. Er is overlast van drugsdealers en -gebruikers op de parkeerplaats en er is geen enkele afrastering rond het gebouw, klagen ze onder anderen.

26 maart