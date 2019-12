Acht mannen opgepakt voor groepsverkrachting drie minderjarige meisjes Den Bosch, pand moet jaar dicht

Vrouw die stennis schopte in KidsPlaza Vught is bekende van politie: ze wordt niet vervolgd maar krijgt hulp

2 december VUGHT - De Vughtse vrouw die zich zaterdag agressief gedroeg in kinderspeelparadijs KidsPlaza in Vught is een bekende van de politie. Omdat er geen aangifte is gedaan, wordt ze niet voor haar acties vervolgd maar daarmee is het incident volgens wijkagent Marcel de Rouw niet afgedaan: ,,De hulpverlening wordt opnieuw in gang gezet.”