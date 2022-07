Acht panden ontruimd vanwege granaat aan stukje tape bij zonnestudio Den Bosch, omgeving afgezet

Model- en deltavlieg­club gedupeerd door vliegver­bod rondom PI Vught

VUGHT - Het vliegverbod rondom de PI Vught is een fikse domper voor de nabij gelegen modelvliegclub The Hawks én deltavliegclub De Buizerd. Ook hun toestellen moeten aan de grond blijven. ,,En dat is flink balen.”

3 juli