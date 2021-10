Actiegroepen asfaltcentrales bundelen krachten

Onrust in Gestel over idee voor asfaltcen­tra­le op De Brand

1 juni SINT-MICHIELSGESTEL - De grootste politieke partij in Sint-Michielsgestel, de PPA, maakt zich ongerust over het plan om een nieuwe asfaltcentrale te realiseren op het Bossche bedrijventerrein De Brand II, dicht bij de gemeentegrens van Sint-Michielsgestel. De PPA wil precies weten hoe de vork op dit moment in de steel steekt rond de plannen.