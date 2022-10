Al 321 opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen: ‘Maar zoektocht huisvesting gaat verder’

met video Overleden persoon gevonden in uitgebran­de woning Vught: ‘Naar alle waarschijn­lijk­heid de bewoonster’

VUGHT - In de woning in Vught waar maandagochtend vroeg een uitslaande brand woedde, is 's middags een overleden persoon gevonden. ,,Naar alle waarschijnlijkheid gaat het om de bewoonster van het pand, maar onderzoek moet dit verder uitwijzen”, meldt de politie. De oorzaak van de brand is nog onbekend, de politie gaat in ieder geval niet uit van brandstichting.

3 oktober