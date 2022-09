Al uren geen treinen tussen Oss en Den Bosch, reizigers zaten anderhalf uur vast in defecte trein

Bier, Botox en Bonje!, de Bossche Komeedie is weer op dreef

DEN BOSCH - Voor de elfde keer repeteert de Bossche Komeedie voor een blijspel vol Bossche humor en gekkigheid. De voertaal in Bier, Botox en Bonje! is uiteraard Bosch, want bijna alle acteurs zijn het dialect machtig.

27 september