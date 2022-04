Alarm bij hulpdiensten: Verwarde man gooit spullen uit pand en beschadigt auto’s

Die Amstelre­cla­me bracht hem na zijn hersenin­farct terug voor de camera

DEN BOSCH/BERLICUM - Flikken Maastricht of films als Zusje of Liever Verliefd of het theaterpodium. Dat was het leven van Romijn Conen uit Berlicum. En dat moet zijn leven wéér worden. De 55-jarige acteur is na een herseninfarct gehandicapt. Toen hij voor een reclame van Amstelbier weer voor de camera stond, dacht hij waarom ook niet. ,,Hoe vaak zie je een gehandicapte acteur? Nauwelijks toch?”

