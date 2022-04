Amateurs dirigeren het verlate jubileum van harmonie Odio tijdens Vinkelse versie Maestro

Vinkel - Het had het afsluitende spektakelstuk van het 50 jarig jubileum van harmonie ODIO in 2020 moeten worden, maar corona gooide roet in het eten. Na twee jaar mochten de vier kandidaten van de Vinkelse Maestro eindelijk hun talent op het gebied van dirigeren in een uitverkocht 't Zijl laten zien

De vier kandidaten vroegen zich wel allemaal af: ,,Waarom ben ik gevraagd om hier aan mee te doen”? ,,Waarschijnlijk ben ik gewoon al nummer vijftien die ze gevraagd hebben en hebben alle anderen nee gezegd”, aldus Danny Langens, een van de deelnemers.

,,En", zegt een van de andere kandidaten Ebert van Wanrooij ,,Je moet soms gewoon ja zeggen, want als iedereen altijd nee zegt, dan komt er nooit iets van de grond". Ondanks het weinige vertrouwen in hun eigen kunnen heeft het publiek genoten van een zeer geslaagde middag waar zowel licht, geluid en aankleding tot in de puntjes verzorgd waren.

Landelijke winnares

Al in 2018 zijn de voorbereidingen voor de eerste Vinkelse Maestro begonnen. Anouk Hendriks (25) en Lisa van Wanrooij (26), beiden lid van de organisatie zijn zeer tevreden over het verloop en de grote opkomst, een uitverkochte zaal. Anouk: ,,We hebben het idee van de televisie en het leek ons erg leuk om dat hier in Vinkel met onze harmonie te organiseren ter ere van ons jubileum. Bovendien doet Maartje van de Wetering de presentatie. Zij heeft in 2017 de landelijke editie van Maestro gewonnen".

Actrice Maartje van de Wetering, opgegroeid in Vinkel, presenteerde de Vinkelse Maestro. In 2017 won zij zelf het nationale tv programma Maestro.

Lisa: ,,Het was wel moeilijk om kandidaten te vinden, maar we zijn heel blij met de keuze die we hebben gemaakt. De nummers die we hebben gekozen zijn vooral bekende melodieën die iedereen wel eens gehoord heeft". Van Can Can tot Phantom of the Opera tot Stars and Stripes forever, het was een uiteenlopend repertoire.

Driekoppige jury

Elke kandidaat werd voor het eerste optreden met een hilarisch filmpje aangekondigd wat vaak op luid gelach van het publiek kon rekenen. Franka van Griensven, ook kandidaat : ,,Ik wil de organisatie een heel groot compliment geven, wat een werk is dit geweest.” Ze krijgt bijval van de overige deelnemers. Jeanne Schimmel ,,Het is wel echt kei leuk om hier aan mee te werken". En hoewel het natuurlijk vooral voor het plezier is doen ze allemaal hun uiterste best om hier iets goeds neer te zetten.

Naast de medewerking van Maartje van de Wetering zijn er nog een drietal juryleden die de kandidaten beoordelen op de techniek, uitstraling en alles wat er verder bij het dirigeren komt kijken. Hun kritiek is alleen maar opbouwend en vaak humoristisch. Nadat de kandidaten allemaal twee nummers hebben mogen dirigeren die beoordeeld werden door de jury, mag ook de zaal haar stem uitbrengen.

Uiteindelijk kan er maar een de winnaar zijn, en dat is Jeanne Schimmel. Naast de eeuwige roem mag ze een prachtig beeldje in ontvangst nemen. Samen met de overige kandidaten dirigeren ze het slotnummer van een geweldige muzikale middag.