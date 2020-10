Amsterdammer scheurt met 177 km/uur over A2 bij Vught

Bijzondere première bij de Speeldoos in Vught: Korte film ‘Emma’ is waarschu­wing van jongeren voor jongeren

16 oktober VUGHT - Twee keer over de rode loper, mondkapjes en geen drankje achteraf. De film ‘Emma’ van Jongerenwerk Vught beleefde vrijdag een bijzondere première of eigenlijk twee aparte premières voor 2 keer 30 genodigden in theater De Speeldoos in Vught.