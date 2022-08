Angelique verloor haar hart aan Gerard én zijn wijkcentrum: ‘Afscheid van De Stolp wordt zwaar’

„De Stolp is net één grote familie. De persoonlijke sfeer heeft hier altijd de boventoon gevoerd. Ja natuurlijk gaan we dit straks allemaal ontzettend missen.” Ziezo, de emotioneel beladen woorden zijn eruit. Angelique (50) slaakt in het bijzijn van Gerard (78) een diepe zucht, dikke tranen biggelen over haar wangen. „Een hele geschiedenis ligt achter ons. In de loop der jaren hebben we van alles meegemaakt, goede en minder goede tijden.”